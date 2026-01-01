Пресс-секретарь президента Лукашенко Эйсмонт предупредила белорусов, что на 2026 год «всем нам нужно приготовиться»

Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт предупредила белорусов в эфире телеканала «Беларусь 1», что на 2026 год «всем нам нужно приготовиться».
«Я не хочу, конечно, драматизировать, но я абсолютно уверена, что всем нам на предстоящий 2026-й нужно приготовиться. Приготовиться работать еще лучше, приготовиться напрягаться еще сильнее. Приготовиться поднимать свою же планку, пускай не намного, но работать еще интенсивнее, работать с еще большей отдачей. Я уверена, что этого ждет от каждого из нас президент», — сказала Наталья Эйсмонт.
Этот вывод пресс-секретарь главы Беларуси сделала по итогам практически ежедневной работы рядом с Александром Лукашенко. И привела пример слова, которые он сказал в кулуарах руководству холдинга «Горизонт», который посещал 31 декабря 2025-го:
«Вот я и премьеру накануне говорил, и тебе хочу сказать, руководителю такого коллектива, важнейшего для нас предприятия. Мы всех настраиваем бежать, торопиться. Если не будем бежать, то догонят, обгонят, затопчут и так далее».
При этом руководитель республики заметил, что все это надо делать своим примером.
«Я абсолютно уверена, что президент настроен бежать, что темп будет таким же», — сказала Эйсмонт.
Также Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины.
Тем временем министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко дала три совета нанимателям, как удержать работников. Также она сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026-м и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.