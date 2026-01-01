Пресс-секретарь президента Лукашенко Эйсмонт предупредила белорусов, что на 2026 год «всем нам нужно приготовиться»

«Я не хочу, конечно, драматизировать, но я абсолютно уверена, что всем нам на предстоящий 2026-й нужно приготовиться. Приготовиться работать еще лучше, приготовиться напрягаться еще сильнее. Приготовиться поднимать свою же планку, пускай не намного, но работать еще интенсивнее, работать с еще большей отдачей. Я уверена, что этого ждет от каждого из нас президент», — сказала Наталья Эйсмонт.