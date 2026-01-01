«Выпотрошен будет каждый»: Симоньян пообещала найти всех причастных к бесчеловечной атаке ВСУ на новогоднее кафе

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян резко высказалась об атаке на гражданский объект в Херсонской области, произошедшей в новогоднюю ночь.
«Заживо сожгли 25 человек прямо в херсонском кафе, под бой курантов. Узнаю небрата Колю», — написала она в Telegram-канале.
Она назвала виновников бесчеловечной атаки не просто военными преступниками, а садистами, которые, по её словам, достойны своих духовных отцов — гестаповцев. Главный редактор RT пообещала, что никто из причастных не избежит ответственности за зверский поступок.
«Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен. На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин», — заявила Маргарита Симоньян.
Напомним, не менее 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в населённом пункте Хорлы. Удар был нанесён в ночь на 1 января, когда противник целенаправленно атаковал место, где мирные жители встречали Новый год.