Губернатор ХМАО утром после празднования Нового года отправился к медикам

Глава региона свой первый рабочий визит в 2026 году посвятил станции скорой помощи Ханты-Мансийска.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук первое утро 2026 года провел на городской клинической станции скорой помощи в Ханты-Мансийске. Он встретился с дежурной бригадой и поздравил медиков с юбилеем — станции 1 января исполнилось 65 лет.
«Первая смена специалистов выпала не только на новогоднюю ночь, но и на юбилей учреждения — 1 января станции скорой помощи Ханты-Мансийска исполняется 65 лет», — отметил губернатор. Он поздравил врачей, водителей и фельдшеров с праздниками.
От имени всех югорчан Кухарук поблагодарил медиков за их труд. По его словам, именно благодаря их работе жители региона получили возможность «спокойно, без лишних тревог, собраться в кругу семьи и друзей у новогодней елки».