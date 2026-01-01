WSJ: ЦРУ не поверило заявлениям России об атаке на резиденцию Путина

Об атаке БПЛА в Новгородской области Минобороны РФ заявило вечером 29 декабря. В сообщении указывалось, что она произошла «в период с 28 по 29 декабря … с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была направлена в том числе против Дональда Трампа и его миротворческих усилий. Представитель Кремля добавил, что теперь Россия ужесточит свою позицию в переговорном процессе. Сомнения в российских заявлениях об атаке на резиденцию он назвал безумными.