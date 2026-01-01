Ричмонд
WSJ: ЦРУ не поверило заявлениям России об атаке на резиденцию Путина

Американские спецслужбы пришли к выводу, что ВСУ не пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, ознакомившегося с отчетом ЦРУ.

Источник: Reuters

Источник WSJ утверждает, что ЦРУ подтвердило факт атаки беспилотников, но сочло целью налета некий «военный объект» в Новгородской области. Раньше он уже подвергался атакам, заявил собеседник издания.

31 декабря президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети ссылку на редакционный материал New York Post. В статье звучала критика в адрес России и обвинения в попытках сорвать переговорный процесс по Украине.

Об атаке БПЛА в Новгородской области Минобороны РФ заявило вечером 29 декабря. В сообщении указывалось, что она произошла «в период с 28 по 29 декабря … с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была направлена в том числе против Дональда Трампа и его миротворческих усилий. Представитель Кремля добавил, что теперь Россия ужесточит свою позицию в переговорном процессе. Сомнения в российских заявлениях об атаке на резиденцию он назвал безумными.

31 декабря Минобороны РФ сделало новое заявление об атаке на резиденцию, в котором привело детали об авианалете в Новгородской области.

