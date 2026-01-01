Закон о КРТ начал действовать в Петербурге с 1 января

Среди главных изменений, внесенных в новый вариант закона, выделяются два положения. Во-первых, расширены условия предоставления жильцам новых квартир исключительно в рамках той же территории или соседнего района, а не по всему городу, как предполагалось ранее. Однако жители имеют право выразить желание переехать в другое муниципальное образование, подтвердив это решение письменно. Во-вторых, обязательным условием включения домов в программу является проведение общего собрания жильцов в установленные сроки. Если такое собрание не состоялось, дом автоматически исключается из программы (до внесения изменений дома могли попасть в нее даже без согласия всех владельцев недвижимости).