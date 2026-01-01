Лукашенко сказал об отношениях со Словакией в условиях внешнего давления и противодействия

Так, в поздравлении Пеллегрини Лукашенко заметил, что в сердцах белорусов откликаются «исторический путь, который прошел словацкий народ, его мудрость в определении собственной судьбы, любовь к своей земле и уважение к традициям». При этом президент Беларуси отметил расширение двустороннего сотрудничества и дипломатического присутствия, которое делается шаг за шагом и с расчетом на развитие связей в политике, торгово-экономической и гуманитарной сфере.