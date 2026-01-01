Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об отношениях со Словакией в условиях внешнего давления и противодействия. Об этом, передает пресс-служба главы республики, говорится в поздравлениях от имени самого Лукашенко и белорусского народа президенту Петеру Пеллегрини и премьеру Роберту Фицо по случаю Дня образования Словацкой Республики.
Так, в поздравлении Пеллегрини Лукашенко заметил, что в сердцах белорусов откликаются «исторический путь, который прошел словацкий народ, его мудрость в определении собственной судьбы, любовь к своей земле и уважение к традициям». При этом президент Беларуси отметил расширение двустороннего сотрудничества и дипломатического присутствия, которое делается шаг за шагом и с расчетом на развитие связей в политике, торгово-экономической и гуманитарной сфере.
А в поздравлении премьеру Словакии Роберту Фицо глава Беларуси отметил позитивный и благожелательный характер двусторонних отношений на фоне внешнего давления и противодействия. Вместе с тем, такие условия оказались «движущей силой для прогрессивных идей и совместных проектов».
«Уверен, что восстановление полноценного взаимного дипломатического присутствия, которое завершится открытием в этом году Посольства Республики Беларусь в Братиславе, значительно расширит возможности для практических предложений во всех сферах», — добавил Лукашенко.
Также в поздравлении отмечено, что Фицо будут рады видеть в Беларуси и обсуждать стратегические темы сотрудничества.
