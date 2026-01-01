Родился в Год Лошади: символ 2026-го в жизни Александра Лукашенко

Как утверждают восточные гороскопы, люди, родившиеся в 1954-м (это был год Зеленой Древесной Лошади) отличаются стратегическим мышлением, организаторскими способностями и умением строить взаимоотношения, они уважают партнерство, общительны и часто становятся центром большой компании.
Но сейчас речь не столько о гороскопах, сколько о трепетном отношении белорусского лидера к животным, ставшим символом 2026 года.
Для президента Беларуси лошади — символ труда, связи с корнями и родной землей. Александр Лукашенко не раз рассказывал журналистам о том, как в детстве он вместе со взрослыми занимался полевыми работами:
«Я сам водил коня, окучивая картошку… Поле было разделено на три части. Было 12 часов дня, жара неимоверная, оводы, мухи… А потом уже я сам окучивал картошку, а младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и ему все время надо было идти, держа руки вверх, — лошадь вести. В общем, впечатления не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени», ― говорил президент в августе 2017 года во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах.
Со временем отношение к лошадям несколько изменилось ― стало еще более трепетным, рассказывал белорусский лидер.
«Даже в деревне я так это не воспринимал. Когда стал президентом, мне подарили несколько лошадей. Я внимательно за ними наблюдал. Какое умное создание и какую пользу лошадь принесла для человечества!» — говорил Лукашенко в июне 2025 года во время рабочей поездки в Гродненскую область.
На президентском подворье есть лошади разных пород, подаренные белорусскому лидеру в том числе и иностранными официальными лицами.
«Дарят же мне там лошадей и прочее. Ну куда? Я же деревенский человек. Ладно, пускай будет. Приходят дети верхом поскакать ― деревенские из соседнего агрогородка», ― рассказывал Александр Лукашенко на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска 27 сентября 2024 года.
Подарки со смыслом.
Один из недавних «подарков» президент Беларуси получил в июне 2024-го во время визита в Монголию. Лидер восточно-азиатского государства Ухнаагийн Хурэлсух преподнес белорусскому коллеге пару монгольских скакунов. Оба жеребца ― каурой масти. Им сразу дали клички: Мир и Хуткi.
«Спасибо! Очень дорогой подарок!» ― сказал тогда глава белорусского государства. И в ответ подарил монгольскому президенту «лошадь более мощную» ― так Александр Лукашенко назвал трактор МТЗ-80 мощностью 80 лошадиных сил.
Чуть раньше ― в мае 2023-го ― губернатор Владимирской области России Александр Авдеев преподнес белорусскому президенту редкого жеребца ― владимирского тяжеловоза по кличке Гамбург.
«Знаю, что у наших белорусских друзей он будет в самых добрых и заботливых руках. И нам очень приятно, что уникальная Владимирская порода лошадей развивается», ― написал тогда Авдеев.
Двухлетний жеребец огненно-гнедой масти родился в Государственной заводской конюшне имени В. И. Фомина Владимирской области, и на момент дарения уже не раз появлялся на международных выставках, где был признан одним из лучших образцов своей породы.
«Прекрасный перспективный жеребец, нарядный — с предписанными породой оброслостью на ногах и бороде, проточиной на морде и в четырех белых носочках. Конь длинный, костистый, при этом послушный и, как и все представители породы», — рассказал журналистам директор конюшни Илья Симаков.
Осенью 2024-го президентскую конюшню пополнила пара потомков древних лесных тарпанов, которые когда-то жили на территории Полесья. Жеребца по кличке Бантик и кобылку Говоруху вырастили на племенной конеферме КСУП «Городокский».
Представителей полесской породы презентовал главе государства на областном празднике «Дажынкі-2024» в Микашевичах председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
«Спасибо большое! Не успел назначить губернатором — пересадил меня на лошадь. Он (Петр Пархомчик ― Sputnik) знает, что к животным у меня особое отношение. Но я думал, корову подарят. Подарил лошадь. Тоже неплохо. Есть у меня лошади. Все лошади, которых мне подарили. И из-за рубежа, и прочие. Я их берегу. Поэтому эти две ваши лошадки (я знаю, что это за порода) найдут хорошее место в моем президентском хозяйстве», ― ответил Александр Лукашенко.
А русского тяжеловоза ― жеребца по кличке Витас ― для своего подворья президент выбрал еще в 2017-м, когда приезжал на конеферму Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Русский тяжеловоз ― самая мелкая порода из тяжеловозов. Эта лошадь ― неприхотливая и выносливая, именно такая больше всего годится для работы на селе, рассказывала агентству БелТА главный зоотехник племенной конефермы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Елена Болдырева.
«Я помню главное, что сегодня ты на коне, а завтра ты можешь оказаться если не под конем, то рядом с ним. Поэтому я и кошу, как в детстве. У меня есть лошади, и корова есть, и козы есть. Не дою я сам этих коз и коров, но тем не менее это хорошо умею делать. Потому что мать работала дояркой на селе. И дрова рублю, это действительно не шутка. Это просто для того, чтобы это все не забывать», ― говорил Лукашенко 1 октября 2010 года на пресс-конференции российским СМИ.