Родился в Год Лошади: символ 2026-го в жизни Александра Лукашенко

«Я помню главное, что сегодня ты на коне, а завтра ты можешь оказаться если не под конем, то рядом с ним. Поэтому я и кошу, как в детстве. У меня есть лошади, и корова есть, и козы есть. Не дою я сам этих коз и коров, но тем не менее это хорошо умею делать. Потому что мать работала дояркой на селе. И дрова рублю, это действительно не шутка. Это просто для того, чтобы это все не забывать», ― говорил Лукашенко 1 октября 2010 года на пресс-конференции российским СМИ.