Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь в 2026 году откроет посольство в Словакии

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Президент Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить с визитом Беларусь, чтобы обсудить «стратегические темы межгосударственного сотрудничества».

Источник: Sputnik.by

Об этом сообщается в поздравлении белорусского лидера, адресованном руководству и народу Словакии по случаю национального праздника — Дня образования Словацкой Республики, текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба белорусского президента.

В поздравлении президенту Словакии Петеру Пеллегрини белорусский лидер отметил, что обе страны последовательно расширяют возможности сотрудничества, а также восстанавливают диппредставительства в столицах.

В поздравлении главе словацкого правительства Роберту Фицо президент Беларуси обратил внимание на позитивный и благожелательный характер двустороннего диалога несмотря на все внешнее давление на обе страны.

«Уверен, что восстановление полноценного взаимного дипломатического присутствия, которое завершится открытием в этом году Посольства Республики Беларусь в Братиславе, значительно расширит возможности для практических предложений во всех сферах», — говорится в тексте поздравления.

Президент Беларуси встречался с премьер-министром Словакии в начале сентября прошлого года на торжествах в Китае по случаю 80-й годовщины окончания войны, тогда же стало известно о возможном скором визите словацкого премьера в Беларусь для обсуждения перспектив сотрудничества.

Определить время для визита в Беларусь попросил сам словацкий премьер. Ранее Фицо приезжал в белорусскую столицу в ноябре 2016 года, когда Словакия председательствовала в ЕС.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше