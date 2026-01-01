Беларусь в 2026 году откроет посольство в Словакии

Президент Беларуси встречался с премьер-министром Словакии в начале сентября прошлого года на торжествах в Китае по случаю 80-й годовщины окончания войны, тогда же стало известно о возможном скором визите словацкого премьера в Беларусь для обсуждения перспектив сотрудничества.