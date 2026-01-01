Беларусь в 2026 году откроет посольство в Словакии

Об этом сообщается в поздравлении белорусского лидера, адресованном руководству и народу Словакии по случаю национального праздника — Дня образования Словацкой Республики, текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба белорусского президента.
В поздравлении президенту Словакии Петеру Пеллегрини белорусский лидер отметил, что обе страны последовательно расширяют возможности сотрудничества, а также восстанавливают диппредставительства в столицах.
В поздравлении главе словацкого правительства Роберту Фицо президент Беларуси обратил внимание на позитивный и благожелательный характер двустороннего диалога несмотря на все внешнее давление на обе страны.
«Уверен, что восстановление полноценного взаимного дипломатического присутствия, которое завершится открытием в этом году Посольства Республики Беларусь в Братиславе, значительно расширит возможности для практических предложений во всех сферах», — говорится в тексте поздравления.
Президент Беларуси встречался с премьер-министром Словакии в начале сентября прошлого года на торжествах в Китае по случаю 80-й годовщины окончания войны, тогда же стало известно о возможном скором визите словацкого премьера в Беларусь для обсуждения перспектив сотрудничества.
Определить время для визита в Беларусь попросил сам словацкий премьер. Ранее Фицо приезжал в белорусскую столицу в ноябре 2016 года, когда Словакия председательствовала в ЕС.