Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США

Американский бизнесмен, основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что однажды заплатил столько налогов, что у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) завис компьютер. Об этом он написал на своей странице в X.

Источник: Reuters

«Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (на самом деле). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил он.

Так он прокомментировал публикацию в X, где было сказано, что богатые люди в США на самом деле уже платят больше налогов, чем было бы справедливо.

Илон Маск — богатейший человек в мире. Forbes оценивает его состояние в $726 млрд. В октябре бизнесмен стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $600 млрд. Это произошло после того, как основанная Маском SpaceX подняла оценку своей стоимости до $800 млрд перед запланированным на 2026 год IPO. Размещение может стать крупнейшим в истории, а Маск приближается к тому, чтобы стать первым триллионером в мире, отмечали Fobes и Bloomberg.

В 2021-м Маск говорил, что заплатит по итогам года более $11 млрд налогов. Тогда он называл это рекордным налоговым платежом в истории Соединенных Штатов.

В августе 2025 года The New York Times (NYT) писала, что Space X Илона Маска за более чем два десятилетия своего существования получила государственные контракты на миллиарды долларов, но, согласно имеющимся у издания документам, платила минимальные или вообще не платила федеральные налоги на прибыль.

По данным газеты, компания воспользовалась льготой, чтобы ее убытки ($5 млрд на конец 2021-го) были зачтены в счет будущих налоговых платежей. Льготы используются для поддержки компании в трудные времена, но в случае с Space X это было «странным», поскольку «это явно не предназначалось для компании, которая так успешно развивается», говорил один из опрошенных NYT экспертов.

