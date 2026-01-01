Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США

Илон Маск — богатейший человек в мире. Forbes оценивает его состояние в $726 млрд. В октябре бизнесмен стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $600 млрд. Это произошло после того, как основанная Маском SpaceX подняла оценку своей стоимости до $800 млрд перед запланированным на 2026 год IPO. Размещение может стать крупнейшим в истории, а Маск приближается к тому, чтобы стать первым триллионером в мире, отмечали Fobes и Bloomberg.