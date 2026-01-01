Ричмонд
Губернатор Текслер выразил соболезнования в связи с трагедией в Хорлах

После атаки ВСУ погибли 24 человека, пострадали 50.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с трагическими событиями, которые произошли в Херсонской области.

"Тяжелая весть из Херсонской области. В новогоднюю ночь враг нанёс удар по мирным людям, которые встречали праздник. Погибли и пострадали десятки человек. Среди них были и дети.

От себя лично и всех жителей Челябинской области выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных и друзей. Каждая жизнь — невосполнимая утрата. Светлая память погибшим. Искренне переживаем за состояние здоровья раненых, готовы оказать всю возможную помощь с нашей стороны.

Разделяем горечь утраты с жителями Херсонщины. Это очередное страшное и циничное преступление киевского режима против мирных, ни в чем не повинных людей. И оно не останется без ответа".

Напомним, в новогоднюю ночь три беспилотника ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку неонацистской ненавистью.

