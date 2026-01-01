Лукашенко надеется на скорую личную встречу с Моди

В поздравлении, опубликованном пресс-службой белорусского президента, Александр Лукашенко сделал акцент на стратегическом сближении двух стран.
Глава государства поблагодарил индийскую сторону за поддержку, которая помогла Беларуси получить статус партнера БРИКС.
«Мы готовы к плодотворной работе под индийским председательством ради успешного построения справедливого и мультиполярного мироустройства», — подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, Беларусь готова делиться своими наработками, особенно в сферах продовольственной и водной безопасности «для обеспечения гармоничного развития Глобального Юга», говорится в поздравительном послании.
Также белорусский лидер рассчитывает на скорое присоединение Беларуси к Новому банку развития и надеется на то, Нью-Дели поддержит заявку Минска о вступлении в эту структуру, что будет способствовать более эффективному взаимодействию между странами, в том числе и в рамках БРИКС.
«Надеюсь на скорую личную встречу с Вами, мой уважаемый друг, для обмена мнениями по двусторонней и многосторонней повесткам дня», — говорится в послании белорусского президента индийскому премьеру.
Александр Лукашенко пожелал Нарендре Моди здоровья и благополучия, а также успехов в период индийского председательства в БРИКС.
В ноябре прошлого года, встречаясь с послом Индии в Минске Ашоком Кумаром, белорусский президент передал дипломату приглашение главе индийского правительства приехать с визитом в Беларусь. Лукашенко и Моди общались лично во время сентябрьских торжеств в Китае по случаю юбилея окончания войны.
Ранее Лукашенко заявлял, что рассчитывает встретиться с Моди на саммите БРИКС, который пройдет в Индии в 2026 году.