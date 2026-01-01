Глава Кубани выразил соболезнования после трагедии в Херсонской области

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в Херсонской области. В новогоднюю ночь силы ВСУ нанесли удар беспилотниками по мирным жителям.
«Наш край скорбит вместе с Херсонской областью. Это чудовищное преступление против мирных жителей», — отметил глава Кубани в своих соцсетях.
По предварительным данным, 24 человека погибли, более 50 получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше