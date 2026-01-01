Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кубани выразил соболезнования после трагедии в Херсонской области

Вениамин Кондратьев о трагедии в Херсонской области: Чудовищное преступление против мирных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в Херсонской области. В новогоднюю ночь силы ВСУ нанесли удар беспилотниками по мирным жителям.

«Наш край скорбит вместе с Херсонской областью. Это чудовищное преступление против мирных жителей», — отметил глава Кубани в своих соцсетях.

По предварительным данным, 24 человека погибли, более 50 получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше