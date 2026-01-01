Санду рассказала о вызовах, с которыми Молдова столкнулась в 2025 году

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Президент Майя Санду в своем новогоднем обращении отметила, что, несмотря на все вызовы, 2025 год показал всем силу Молдовы.
«2025-й стал годом отваги, потому что молдаване проявили мужество и доказали свою любовь к свободе. Это был год достоинства, в течение которого госучреждения достойно трудились и демонстрировали патриотизм», — сказала президент.
Она также отметила солидарность народа, проявившуюся в «бесчисленных примерах заботы», а также доверие, с которым граждане относились к своей стране, укрепляя «свою веру в то, что Молдова заслуживает и может быть прекрасной страной для своих граждан, для семей, для детей и пожилых, сохраняя традиции и открывая дорогу инновациям».
Также Санду сообщила и о неких вызовах, приведших граждан «на баррикады».
«Вызовы 2025 года порой приводили наше общество на баррикады. Мы сталкивались с конфликтами, спровоцированными другими для того, чтобы разделить и рассорить нас», — указала глава государства.
При этом она отметила, что праздники — это время, когда люди могут направить внимание на то, что действительно важно: благополучие семей и мир в своих домах.
«Вместе мы справимся со всеми задачами, по очередности. Давайте заботиться друг о друге и о нашей стране. Это самое ценное, что у нас есть», — заключила президент.