Лукашенко сказал о надежде на скорую личную встрече с премьером Индии Моди

Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, обратился с поздравлениями к премьер-министру Индии Нарендру Моди. Поводом стало принятие страной председательства в БРИКС.
По словам Лукашенко, Беларусь высоко оценивает усилия Индии, касающиеся поддержания мира и стабильности.
«Экономический, религиозный и культурный авторитет вашей страны на протяжении столетий является одним из столпов глобального равновесия», — подчеркнул глава Беларуси и выразил надежду, что председательство Индии в БРИКС будут отличаться новыми свершениями и успехами. Особо выделил Александр Лукашенко мудрость и ориентированную на будущее политику Моди, которые пойдут во благо влиятельной организации.
Кроме того, глава республики поблагодарил премьера Индии за помощь в получении Беларусью статуса партнера БРИКС.
«Мы готовы к плодотворной работе под индийским председательством ради успешного построения справедливого и мультиполярного мироустройства», — сказано в поздравлении, а также отмечены приоритеты БРИКС на 2026 год, выделенные Индией: инновации, сотрудничество, устойчивое развитие, реагирование на вызовы. Для работы в этих направлениях, говорит Лукашенко, Беларусь готова передать свои наработки для гармоничного развития Глобального Юга — в частности, в сферах продовольственной и водной безопасности.
«Мы уже многое делаем в этом направлении, а партнерство с великой Индией открывает новые уникальные перспективы», — подчеркнул президент Беларуси. А еще отметил повышение эффективности и взаимодействия при присоединении страны к Новому банку развития — заявка на это уже подана, и Минск рассчитывает на поддержку Нью-Дели в этом вопросе.
«Надеюсь на скорую личную встречу с Вами, мой уважаемый друг, для обмена мнениями по двусторонней и многосторонней повесткам дня», — добавил Александр Лукашенко.
