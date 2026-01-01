Лукашенко сказал о надежде на скорую личную встрече с премьером Индии Моди

«Мы готовы к плодотворной работе под индийским председательством ради успешного построения справедливого и мультиполярного мироустройства», — сказано в поздравлении, а также отмечены приоритеты БРИКС на 2026 год, выделенные Индией: инновации, сотрудничество, устойчивое развитие, реагирование на вызовы. Для работы в этих направлениях, говорит Лукашенко, Беларусь готова передать свои наработки для гармоничного развития Глобального Юга — в частности, в сферах продовольственной и водной безопасности.