Эйсмонт рассказала, какие телепрограммы смотрит Лукашенко

Для главы государства выпуски «Панорамы» — это не возможность «на себя посмотреть», а возможность оценить, «насколько мы с вами точно донесли до нужной аудитории то, что он имел в виду» на важнейших мероприятиях или отдавая поручения тем или иным должностным лицам, рассказала Эйсмонт.