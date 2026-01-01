Эйсмонт рассказала, какие телепрограммы смотрит Лукашенко

По ее словам, в первую очередь Лукашенко смотрит итоговую информационную программу «Панорама».
Для главы государства выпуски «Панорамы» — это не возможность «на себя посмотреть», а возможность оценить, «насколько мы с вами точно донесли до нужной аудитории то, что он имел в виду» на важнейших мероприятиях или отдавая поручения тем или иным должностным лицам, рассказала Эйсмонт.
«Панорама», говоря современным языком, это must have.. Это наша традиция и это действительно важнейшая передача с политической точки зрения. Все остальное, конечно, президент тоже смотрит", — рассказала пресс-секретарь.
Кроме главного новостного выпуска, президент «фиксирует» и другие программы, к примеру, шоу «Фактор. BY», появившееся в эфире в сложный период в 2021 году, когда белорусской аудитории извне «пытались что-то навязать», отметила Эйсмонт.
«Наш президент, который действительно так внимателен ко всему, не мог не зафиксировать настолько яркое шоу, которое просто побило все рекорды, исторические рекорды в плане рейтингов», — отметила Эйсмонт.
По ее словам, президент Беларуси следит за эфирами отечественного телевидения и в зарубежных поездках. Это позволяет главе государства оставаться в курсе событий на родине.
«Где бы мы ни находились, в какой стране мира… в обязательном порядке всегда идет “Беларусь-24”, — подчеркнула Эйсмонт.