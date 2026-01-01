Медведев сравнил трагедию в Херсонской области с сожженной фашистами Хатынью

«Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», — сказал Медведев.
Он напомнил, что в марте 1943 года «фашистские твари и их прихвостни сожгли Хатынь».
«И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
22 марта 1943 года фашистские каратели из батальона СС и их пособники из числа коллаборантов согнали всех жителей небольшой белорусской деревни Хатынь в сарай и заживо сожгли. В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Все дома были разорены.