Медведев сравнил трагедию в Херсонской области с сожженной фашистами Хатынью

22 марта 1943 года фашистские каратели из батальона СС и их пособники из числа коллаборантов согнали всех жителей небольшой белорусской деревни Хатынь в сарай и заживо сожгли. В тех, кто пытался выбраться из огня, стреляли. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Все дома были разорены.