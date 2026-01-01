На Украину прибыли новые системы Patriot

Военный корреспондент Александр Коц между тем отмечал, что системы Patriot — опасное оружие, однако ничего выдающегося в нем нет. Поставка двух батарей обошлась ФРГ более чем в два миллиарда долларов, указал Коц. Он также обратил внимание, что для этих «баснословно дорогих» комплексов сейчас, по сути, нет доступных целей. Кроме того, мобильность комплекса невысока.