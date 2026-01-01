Андрей Бочаров озвучил планы на 2026 год по развитию волгоградского здравоохранения

— Несмотря на все сложности и трудности современного периода, система здравоохранения региона продолжает развиваться, мы планово реализуем проекты. В апреле, по итогам 1 квартала 2026 года, мы проведем расширенное рабочее совещание по вопросам создания в Волгоградской области современной системы здравоохранения, оказания медицинской помощи — будут определены детализированные сроки выполнения задач, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Планы мы не урезаем. Все наши намерения реализуются в соответствии с графиком, мы не планируем уменьшать объем финансирования системы здравоохранения даже в это сложное время. Темпы набраны достаточно серьезные. Все проекты, запланированные на 2026 год, уверен, будут выполнены.