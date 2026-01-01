Ричмонд
The Sun: мужчина дважды проник в резиденцию принца Уильяма в Лондоне

Полиция Лондона задержала мужчину, проникшего на территорию Кенсингтонского дворца — резиденцию наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кэтрин. Об этом сообщила газета The Sun.

Источник: AP 2024

По данным издания, 39-летний Дерек Иган был дважды задержан, 21 декабря и 23 декабря, сотрудниками специального подразделения Скотланд-Ярда, отвечающего за безопасность членов королевской семьи. После первого инцидента мужчину отпустили под залог, однако спустя два дня он вновь оказался на территории дворца.

Как отмечает The Sun, в момент происшествий принц и принцесса Уэльские в Кенсингтонском дворце не находились. Они были в усадьбе Анмер-холл на территории поместья Сандрингем на востоке Англии, где британская королевская семья традиционно проводит Рождество.