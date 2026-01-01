«В какой стране мира мы бы ни находились». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что смотрит по телевизору Александр Лукашенко

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в юбилей Белорусского телевидения сказала news.by, что смотрит по телевизору Александр Лукашенко.
По словам Эйсмонт, телевидению президент Беларуси уделяет большое внимание. Уже более года фаворит телеканал «Первый информационный». Тем паче Лукашенко был значительно погружен в нюансы создания новостной кнопки.
«Знаю точно, что сейчас президент “Первый информационный” смотрит достаточно часто. Естественно, Президент смотрит “Панораму”. Это действительно главная итоговая передача», — отметила пресс-секретарь главы Беларуси.
А что касается остального контента, то президент немало смотрит и фиксирует, замечает Наталья Эйсмонт и приводит пример:
«Он не раз говорил и про “Фактор.by”. Как наш президент, который так внимателен ко всему, мог бы не зафиксировать настолько яркое шоу, которое побило все исторические рекорды в плане рейтингов. Естественно, он понимает, что это важнейшая площадка».
А еще пресс-секретарь Александра Лукашенко добавила:
«Президент, иногда мне кажется, знает все и всех. И это держит в тонусе. В какой стране мира мы бы ни находились, когда Президент приезжает и живет в доме или гостинице, в обязательном порядке всегда идет “Беларусь 24”.
Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, с чем белорусы войдут в 2026-й в своем новогоднем поздравлении, а также объявил Год белорусской женщины.
Также 1 января 2026 года президент Беларуси сказал об отношениях со Словакией в условиях внешнего давления и противодействия, а еще сказал о возможности скорой личной встрече с премьером Индии Моди.