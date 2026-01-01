МО РФ: конечной целью украинских БПЛА 29 декабря была резиденция Путина

ЦРУ не подтвердило данные об атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, сообщила WSJ. Источник газеты в Белом доме заявил, что Киев якобы пытался ударить по военному объекту, расположенному вблизи комплекса. В российском Минобороны при этом уточнили, что эксперты расшифровали данные навигационной системы одного из БПЛА — они показали, что конечной целью была именно резиденция. Ведомство пообещало передать эту информацию Вашингтону.