МИД России: киевский режим атакой на Херсонскую область показал свою сущность

«Совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность. Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своем новогоднем обращении о стремлении Киева к миру. Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять», — подчеркнули в МИД РФ.