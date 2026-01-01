«Совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность. Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своем новогоднем обращении о стремлении Киева к миру. Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять», — подчеркнули в МИД РФ.
Кровавое злодеяние киевского режима, совершившего атаку на кафе и гостиницу, полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием, говорится в заявлении МИД России.
«Нынешний преступный удар по мирным гражданам в населенном пункте Хорлы — это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием. Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — указали в дипведомстве.
Россия призывает правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением теракта киевского режима в Херсонской области.
«Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области. Игнорирование этой трагедии будет означать только одно — открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями», — сообщили в министерстве.