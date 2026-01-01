Ричмонд
Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, утверждает газета Wall Street Journal после интервью с американский лидером и со ссылкой на окружение главы государства.

Источник: Reuters

«Трамп в 79 лет… демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», — говорится в публикации.

При этом указывается, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет «хорошей генетикой».

«Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно слышать. Помимо игры в гольф, Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри», — подчеркивает газета.

