Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишет WSJ

«Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно слышать. Помимо игры в гольф, Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри», — подчеркивает газета.