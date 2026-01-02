Под занавес года в Омской области ликвидировали районную администрацию

Как стало известно «СуперОмску», 30 декабря 2025 года официально ликвидировано юридическое лицо администрации Любинского муниципального района Омской области.
Напомним, что данный субъект Омской области одним из первых инициировал муниципальную реформу по переходу на одноуровневую систему местного самоуправления. Ее принцип предполагает объединение сельских поселений в муниципальный округ.
Помимо непосредственно администрации Любинского района, в 2025 году также были ликвидированы 35 юрлиц администраций и советов поселений.
Добавим, что Любинский район в январе 2025 года первым в регионе зарегистрировал юридическое лицо совета муниципального округа.
