В МИД Беларуси выразили соболезнования в связи с жертвами пожара на швейцарском курорте

«Выражаем глубокую скорбь в связи с пожаром на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси сделал заявление в связи с человеческими жертвами при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, сообщает БЕЛТА.

МИД: белорусов нет среди пострадавших при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте.

«Искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении. −0-