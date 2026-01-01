Ричмонд
МИД: белорусов нет среди пострадавших при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте

«Информации о том, что среди пострадавших есть граждане Республики Беларусь, на данный момент не поступало», — сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что белорусов нет в числе пострадавших в результате пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана, сообщает БЕЛТА.

В МИД Беларуси выразили соболезнования в связи с жертвами пожара на швейцарском курорте.

«Информации о том, что среди пострадавших есть граждане Республики Беларусь, на данный момент не поступало», — сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«Посольство Беларуси в Швейцарии находится в контакте с местными властями по данному инциденту», — обратили внимание в МИД.

В ведомстве также подчеркнули: «Данное трагическое происшествие напоминает, что безопасность гостей и персонала, в том числе пожарная, должна быть абсолютным приоритетом для администраций всех мест отдыха».-0-