Украина получила еще два комплекса Patriot

По словам главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля, этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям украинской стороны с правительством Германии.

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина получила и поставила на вооружение еще два комплекса Patriot. Об этом заявили в Минобороны Украины, сообщает информационное агентство УНН.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с ФРГ ряд договоренностей о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму 1,2 млрд евро. Договоренности, в частности, предусматривают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также поставку новейших средств радиоэлектронной борьбы. -0-

