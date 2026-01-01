Симоньян подчеркнула, что за террористическими действиями может стоять как руководство киевского режима, так и его европейские союзники. По словам главреда RT, с организаторами терактов ВСУ предстоит разбираться американской стороне, которая получит от России данные о преступлениях. В частности, информацию о маршруте сбитого беспилотника, который использовался при атаке на резиденцию президента РФ в Новгородской области.