Киевский режим продолжает совершать теракты и наносить удары по мирному населению, включая детей, пока ВСУ терпят крах в зоне боевых действий. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Одной рукой прося пощады и рождественские перемирия, другой — совершают теракт за терактом, в которых гибнут обычные гражданские люди», — написала она в личном Telegram-канале.
Симоньян подчеркнула, что за террористическими действиями может стоять как руководство киевского режима, так и его европейские союзники. По словам главреда RT, с организаторами терактов ВСУ предстоит разбираться американской стороне, которая получит от России данные о преступлениях. В частности, информацию о маршруте сбитого беспилотника, который использовался при атаке на резиденцию президента РФ в Новгородской области.
Напомним, что в новогоднюю ночь киевский режим совершил очередной теракт, ударив по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Жертвами действий ВСУ стали более 24 человек, включая одного ребенка, еще порядка 50 человек пострадали.