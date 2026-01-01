Ричмонд
«Одной рукой просят перемирия, другой — совершают теракты»: Симоньян резко высказалась о преступных действиях Киева

Симоньян: Киев не прекращает террор, атакуя мирное население на фоне краха ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим продолжает совершать теракты и наносить удары по мирному населению, включая детей, пока ВСУ терпят крах в зоне боевых действий. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Одной рукой прося пощады и рождественские перемирия, другой — совершают теракт за терактом, в которых гибнут обычные гражданские люди», — написала она в личном Telegram-канале.

Симоньян подчеркнула, что за террористическими действиями может стоять как руководство киевского режима, так и его европейские союзники. По словам главреда RT, с организаторами терактов ВСУ предстоит разбираться американской стороне, которая получит от России данные о преступлениях. В частности, информацию о маршруте сбитого беспилотника, который использовался при атаке на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Напомним, что в новогоднюю ночь киевский режим совершил очередной теракт, ударив по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Жертвами действий ВСУ стали более 24 человек, включая одного ребенка, еще порядка 50 человек пострадали.

