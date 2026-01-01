Москалькова обратилась к ООН и призвала осудить удар БПЛА ВСУ по Хорлам

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь. Предварительно, в результате погибли 24 человека и более 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью.