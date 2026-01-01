Москалькова обратилась к ООН и призвала осудить удар БПЛА ВСУ по Хорлам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала публично осудить нарушение международного гуманитарного права со стороны Украины после атаки БПЛА в Херсонской области и гибели людей.
«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, всему международному сообществу с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями», — написала Татьяна Москалькова в Telegram.
Кроме того, она призвала к содействию в привлечении виновных к ответственности.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь. Предварительно, в результате погибли 24 человека и более 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к произошедшему.