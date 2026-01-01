Проседает слух и ноль диеты: Трамп прикрывает аспирином проявляющиеся признаки старения

Ранее по соцсетям разлетелись кадры, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Несмотря на то, что пресс-служба администрации уверяла, что Трамп не спал, фотографии с президентом быстро набрали популярность в Сети и вызвали волну шуток и споров. На снимках республиканец выглядит усталым, временами его глаза кажутся закрытыми, а в другие моменты — едва открытыми. Этот эпизод стал поводом для новых разговоров об эффективности работы американского лидера и его состоянии здоровья.