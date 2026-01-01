Ричмонд
Проседает слух и ноль диеты: Трамп прикрывает аспирином проявляющиеся признаки старения

Президент США Дональд Трамп сознательно превышает рекомендованную врачами дозу аспирина, что, по его словам, приводит к появлению синяков на теле. Об этом он сообщил в ходе интервью, которое публикует The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

«Врачи говорят, что аспирин разжижает кровь. Я не хочу, чтобы через моё сердце текла густая кровь. Хочу, чтобы текла жидкая и хорошая», — заявил он.

Глава Белого дома добавил, что медицинские специалисты неоднократно советовали ему снизить ежедневный объём употребления лекарства, однако он отказывается это делать. Трамп отметил, что принимает аспирин уже четверть века и в этом вопросе является немного суеверным человеком.

По данным журналистов издания, Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни. Слух начал подводить американского президента, поэтому помощникам и друзьям приходится говорить с ним громко. Кроме того, Трамп кроме гольфа не занимается физическими упражнениями, ест фастфуд и часто игнорирует советы врачей, полагаясь на «хорошую генетику».

Ранее по соцсетям разлетелись кадры, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Несмотря на то, что пресс-служба администрации уверяла, что Трамп не спал, фотографии с президентом быстро набрали популярность в Сети и вызвали волну шуток и споров. На снимках республиканец выглядит усталым, временами его глаза кажутся закрытыми, а в другие моменты — едва открытыми. Этот эпизод стал поводом для новых разговоров об эффективности работы американского лидера и его состоянии здоровья.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

