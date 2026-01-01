Ричмонд
Материалы с данными сбитого при атаке по резиденции Путина БПЛА переданы США

Материалы с данными сбитого при атаке по резиденции президента РФ БПЛА ВСУ переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США. Об этом 1 января сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что начальник Главного разведуправления Генштаба России встретился с военным атташе США в Москве и передал ему материалы о попытке Украины атаковать дронами резиденцию президента РФ.

