Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров

Документ распространяется на акционерные общества, работающие в сферах энергетики, машиностроения и торговли, при условии соблюдения ряда критериев. В частности, компания должна попадать под санкции иностранных государств или международных организаций по отношению к ее владельцам или бенефициарам. Также у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, могут быть доли в уставном капитале компании, но они не должны превышать 50%. Кроме того, годовая выручка организации за предшествующий год должна превышать 100 млрд рублей.