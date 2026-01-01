Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года разрешение для некоторых российских компаний не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ распространяется на акционерные общества, работающие в сферах энергетики, машиностроения и торговли, при условии соблюдения ряда критериев. В частности, компания должна попадать под санкции иностранных государств или международных организаций по отношению к ее владельцам или бенефициарам. Также у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, могут быть доли в уставном капитале компании, но они не должны превышать 50%. Кроме того, годовая выручка организации за предшествующий год должна превышать 100 млрд рублей.
В акционерных обществах решения будут утверждаться большинством голосов остальных участников, вне зависимости от положений учредительных документов и корпоративного договора.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину утвердить перечень компаний из недружественных стран, ушедших из РФ на фоне СВО.