Маск, держи билетик из России: какие подарки принято дарить лидерам стран

В душе каждого взрослого живет ребенок, который ждет, чтобы его мечты сбылись под Новый год. И политики не исключение. «Вечерняя Москва» узнала, какие подарки принято дарить лидерам стран.
Психолог Милада Ляпина рассказала «Вечерней Москве», что для лидера государства уместен подарок, связанный с культурным кодом страны того, кто преподносит презент. К примеру, исторические артефакты, отражающие силу и традиции государства.
К тому же презент — некий дипломатический жест. И способ выразить благодарность за сотрудничество.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин обычно встречает Новый год дома. Кстати, Владимиру Путину хорошо известно, что дарить подарки не менее приятно, чем принимать их. Так, в этом году Владимир Путин исполнил новогодние желания детей: 11-летнему Владимиру, который занимается дзюдо, от имени президента подарили новое кимоно. Юнармейцу Егору из Алтайского края подарили полет на самолете: он написал президенту, что из-за проблем со здоровьем он не рассчитывал осуществить мечту.
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай рассказал, что его отец старается проводить праздничные дни в кругу большой семьи, поскольку в другое время они крайне редко видятся. Вот такая простая традиция — спокойно пообщаться за новогодним ужином.
Александр Лукашенко всегда дарит своим «коллегам» из других стран трогательные подарки. Так, для первой леди США Мелании он подготовил утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков.
Нынешнему президенту США Дональду Трампу при его первом сроке правления представитель страховой компании подарил пару ярких носков с изображением утки после деловой встречи в Овальном кабинете Белого дома. Оказалось, что когда-то его супруга снималась в рекламном ролике этой же страховой компании. По сюжету она менялась голосами с уткой: птица говорила голосом Мелании, а будущая первая леди США крякала.
Занятный презент — лотерейный билет — отправили несколько лет назад американскому предпринимателю Илону Маску из России.
— Мы знаем, что вы делаете машины, запускаете ракеты в космос, копаете туннели и занимаетесь солнечными батареями. Но выигрывали ли вы когда-нибудь миллиард? — написали отправители бизнесмену.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Колташов, политолог, директор Института нового общества (ИНО):
— Обычно у глав государств есть все необходимое. И лучше всего презентовать им подарок, благодаря которому они обретут новые знания. Эта информация должна поменять восприятие. В шуточной форме можно подарить, скажем, папаху, позолоченное оружие. Правда, все это со временем окажется в музеях.