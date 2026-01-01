Маск, держи билетик из России: какие подарки принято дарить лидерам стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин обычно встречает Новый год дома. Кстати, Владимиру Путину хорошо известно, что дарить подарки не менее приятно, чем принимать их. Так, в этом году Владимир Путин исполнил новогодние желания детей: 11-летнему Владимиру, который занимается дзюдо, от имени президента подарили новое кимоно. Юнармейцу Егору из Алтайского края подарили полет на самолете: он написал президенту, что из-за проблем со здоровьем он не рассчитывал осуществить мечту.