Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА

Материалы с расшифрованной информацией о маршрутизации и контроллер беспилотного летательного аппарата ВСУ, сбитого силами противовоздушной обороны 29 декабря в Новгородской области, переданы представителю атташе при посольстве Соединённых Штатов в РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

Передача деталей дронов ВСУ, атаковавших резиденцию Путина. Видео © Telegram / Минобороны России.

После анализа данных с дронов было установлено, что они направлялись в сторону объекта на территории резиденции президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше