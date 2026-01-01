Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА

Передача деталей дронов ВСУ, атаковавших резиденцию Путина. Видео © Telegram / Минобороны России.
После анализа данных с дронов было установлено, что они направлялись в сторону объекта на территории резиденции президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.