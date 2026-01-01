«Удар, нанесенный по мирным жителям, празднующим Новый год в Херсонской области, еще раз доказывает то, что украинская сторона делает все для того, чтобы мирного соглашения между Россией и Украиной не было. Я считаю, что за всеми данными действиями стоят представители иностранных разведок, в первую очередь Англии и европейских государств, которые очень заинтересованы в том, чтобы не было подписано мирное соглашение между Россией и Украиной», — сказал он.