1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расшифровка данных украинских беспилотников безапелляционно подтвердила, что целью атаки ВСУ 29 декабря был комплекс зданий резиденции российского лидера в Новгородской области. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, сообщает ТАСС.
«Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области», — сказал он. По его словам, навигационные системы украинских беспилотников сохранились и технически исправны.
Материалы с расшифровкой были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Костюков отметил, что передача данных США поспособствует установлению истины.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря 2025 года ВСУ предприняли атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. -0-
