Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы

Как писал KP.RU, ночь с 31 декабря на 1 января в Херсонской области обернулась трагедией. Во время празднования Нового года в Хорлах ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице. Жертвами стали 24 человека, включая ребенка, еще около 50 получили ранения.