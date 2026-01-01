Ричмонд
Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы

Губернатор Херсона сообщил президенту РФ о ходе следствия после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо после атаки ВСУ на Хорлы. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в ходе разговора Путин заслушал доклад Сальдо о последствиях террористической атаки на Хорлы со стороны ВСУ. Губернатор Херсонской области также рассказал о текущем ходе следственных мероприятий.

Сальдо подробно рассказал о предпринимаемых мерах для расследования трагедии. Он отметил, что по мере проведения следственных действий и опознания погибших соответствующие данные и имена жертв будут размещаться на сайте администрации региона.

Как писал KP.RU, ночь с 31 декабря на 1 января в Херсонской области обернулась трагедией. Во время празднования Нового года в Хорлах ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице. Жертвами стали 24 человека, включая ребенка, еще около 50 получили ранения.

