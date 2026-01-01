Путину доложили об ударе ВСУ в Херсонской области

«Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации», — цитирует его РИА Новости.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удары беспилотниками по гостинице и кафе на побережье Чёрного моря в Херсонской области, в результате чего 24 человека погибли, более 50 пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
В регионе 2 и 3 января объявлены днями траура после удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах.
Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров отметил, что пострадавший при атаке ВСУ в Херсонской области ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
По его словам, десять пострадавших госпитализировали в Крым после атаки ВСУ под Херсоном.