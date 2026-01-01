Глава государства отметил, что отношения с Российской Федерацией претерпели кардинальные и бесповоротные перемены. При этом он выразил уверенность в том, что достижение мира на Украине сейчас как никогда близко. Стубб подчеркнул, что Финляндия приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить независимость, суверенитет и территориальную целостность украинского государства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свою оценку политике соседней страны. Он заявил, что финские правящие круги в настоящее время демонстрируют глубокую, почти инстинктивную русофобию. По словам главы российского МИД, даже десятилетия позитивного взаимодействия с Москвой не смогли стать лекарством от этой враждебности. Лавров также напомнил, что Финляндия сотрудничала с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, а финские войска участвовали в блокаде Ленинграда, что является общепризнанным историческим фактом.
