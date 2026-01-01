Стубб заявил о необратимых изменениях в отношениях России и Финляндии

Глава государства отметил, что отношения с Российской Федерацией претерпели кардинальные и бесповоротные перемены. При этом он выразил уверенность в том, что достижение мира на Украине сейчас как никогда близко. Стубб подчеркнул, что Финляндия приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить независимость, суверенитет и территориальную целостность украинского государства.