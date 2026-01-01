Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб заявил о необратимых изменениях в отношениях России и Финляндии

В своём новогоднем обращении к гражданам президент Финляндии Александр Стубб констатировал необратимый характер изменений в отношениях между Хельсинки и Москвой. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Источник: Life.ru

Глава государства отметил, что отношения с Российской Федерацией претерпели кардинальные и бесповоротные перемены. При этом он выразил уверенность в том, что достижение мира на Украине сейчас как никогда близко. Стубб подчеркнул, что Финляндия приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить независимость, суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свою оценку политике соседней страны. Он заявил, что финские правящие круги в настоящее время демонстрируют глубокую, почти инстинктивную русофобию. По словам главы российского МИД, даже десятилетия позитивного взаимодействия с Москвой не смогли стать лекарством от этой враждебности. Лавров также напомнил, что Финляндия сотрудничала с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, а финские войска участвовали в блокаде Ленинграда, что является общепризнанным историческим фактом.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше