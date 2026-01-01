Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров

«Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам», — говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.