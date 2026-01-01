Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Завтра будет важный день!» Зеленский выступил с загадочным анонсом

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с коротким заявлением, анонсировав значимые события во внутренней политике Украины. По его словам, уже завтра страну ждёт «важный день».

«Завтра будет важный день для внутренней политики Украины», — сказал он.

При этом никаких деталей или пояснений Зеленский не привёл. Он не уточнил, о каких именно решениях или шагах идёт речь, оставив интригу вокруг предстоящих событий. Заявление вызвало активные обсуждения, поскольку оно прозвучало на фоне напряжённой политической обстановки внутри страны.

Сегодня Зеленский назначил нового главу Национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку. Распоряжение датировано 31 декабря и опубликовано на его сайте. В тот же день с поста уволили прежнего руководителя Руслана Магомедова.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.