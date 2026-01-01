«Завтра будет важный день!» Зеленский выступил с загадочным анонсом

При этом никаких деталей или пояснений Зеленский не привёл. Он не уточнил, о каких именно решениях или шагах идёт речь, оставив интригу вокруг предстоящих событий. Заявление вызвало активные обсуждения, поскольку оно прозвучало на фоне напряжённой политической обстановки внутри страны.