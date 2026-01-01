«Завтра будет важный день!» Зеленский выступил с загадочным анонсом

«Завтра будет важный день для внутренней политики Украины», — сказал он.
При этом никаких деталей или пояснений Зеленский не привёл. Он не уточнил, о каких именно решениях или шагах идёт речь, оставив интригу вокруг предстоящих событий. Заявление вызвало активные обсуждения, поскольку оно прозвучало на фоне напряжённой политической обстановки внутри страны.
Сегодня Зеленский назначил нового главу Национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку. Распоряжение датировано 31 декабря и опубликовано на его сайте. В тот же день с поста уволили прежнего руководителя Руслана Магомедова.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.