Во Львове прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Степан Бандера известен как один из ключевых лидеров и организаторов националистического движения на Западной Украине. В годы Второй мировой войны он вёл деятельность при поддержке нацистской Германии. С 1941 по 1959 год Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов»*, признанную в России экстремистской и запрещённую.