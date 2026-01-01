Во Львове прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

На опубликованных видео заметны десятки участников акции, которые движутся по улицам города с зажжёнными факелами в руках.
Факельное шествие в честь Бандеры во Львове. Видео © «Страна.ua».
Степан Бандера известен как один из ключевых лидеров и организаторов националистического движения на Западной Украине. В годы Второй мировой войны он вёл деятельность при поддержке нацистской Германии. С 1941 по 1959 год Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов»*, признанную в России экстремистской и запрещённую.
Боевым крылом ОУН* являлась так называемая «Украинская повстанческая армия»*. Эта организация, по данным историков, принимала активное участие в акциях против мирного населения, в том числе в трагических событиях на Волыни, а также вела вооружённую борьбу с советскими войсками.
Ранее правый польский политик Якуб Климас потребовал от Киева снести памятники Степану Бандере, увязав этот шаг с дальнейшей поддержкой Украины со стороны Польши. Своё заявление он сделал во Львове, назвав Бандеру преступником. По словам Климаса, Варшава не может продолжать финансовую помощь стране, где, несмотря на исторические трагедии, сохраняются памятники людям, причастным к уничтожению мирного населения.
*Запрещённые в России террористические организации.