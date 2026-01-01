Сальдо доложил Путину о ситуации после удара ВСУ в Херсонской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил удар ВСУ по Херсонской области в новогоднюю ночь с трагедией в белорусской деревне Хатынь, уничтоженной фашистами в 1943 году. Он также заявил, что ответом на случившееся может быть лишь беспощадное возмездие, которое, по его словам, должно быть неминуемым и быстрым в ходе наступления российской армии.