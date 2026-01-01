Сальдо доложил Путину о ситуации после удара ВСУ в Херсонской области

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, глава региона проинформировал президента о ходе следственных действий. Песков отметил, что Сальдо также сообщил о планах опубликовать информацию о погибших и их имена на официальном сайте администрации Херсонской области.
«Сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее губернатор заявлял, что беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24, включая ребенка.
Позднее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил удар ВСУ по Херсонской области в новогоднюю ночь с трагедией в белорусской деревне Хатынь, уничтоженной фашистами в 1943 году. Он также заявил, что ответом на случившееся может быть лишь беспощадное возмездие, которое, по его словам, должно быть неминуемым и быстрым в ходе наступления российской армии.