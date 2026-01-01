Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда

Стубб в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении к гражданам страны заявил, что отношения между Хельсинки и Москвой якобы «уже не будут прежними». Об этом сообщает финский государственный канал Yle.

Стубб отметил: «Отношения с Россией изменились навсегда». Политик добавил, что отношения с США также сейчас претерпевают изменения. Также он выразил мнение, что ЕС и НАТО играют важную роль в обеспечении обороноспособности Финляндии.

Президент Финляндии считает, что «мир в Украине сегодня находится ближе, чем когда-либо прежде». При этом Стубб в очередной раз подтвердил свою русофобию и заявил, что финская сторона «приложит все усилия для поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил граждан республики с Новым годом на русском языке. В ролике он произнес поздравления не только по-русски, но и на английском, итальянском и шведском языках.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше