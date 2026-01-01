Президент Финляндии Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда

Президент Финляндии считает, что «мир в Украине сегодня находится ближе, чем когда-либо прежде». При этом Стубб в очередной раз подтвердил свою русофобию и заявил, что финская сторона «приложит все усилия для поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».