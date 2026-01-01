Президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении к гражданам страны заявил, что отношения между Хельсинки и Москвой якобы «уже не будут прежними». Об этом сообщает финский государственный канал Yle.
Президент Финляндии считает, что «мир в Украине сегодня находится ближе, чем когда-либо прежде». При этом Стубб в очередной раз подтвердил свою русофобию и заявил, что финская сторона «приложит все усилия для поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил граждан республики с Новым годом на русском языке. В ролике он произнес поздравления не только по-русски, но и на английском, итальянском и шведском языках.