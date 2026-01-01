В Иране протесты переросли в столкновения с полицией

По данным агентства, столкновения произошли в городе Лордеган в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны. Некоторые из протестующих стали кидать камни в сторону административных зданий и банков, у некоторых было оружие. В результате столкновений, по данным источников, погибли как минимум два человека, несколько правоохранителей были ранены. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ.