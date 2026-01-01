Ричмонд
В Словакии сделали неутешительное для Киева заявление: Украине не быть ни в ЕС, ни в НАТО

Министр обороны Словакии Калиняк: Украина никогда не станет членом НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО. Военного цитирует словацкое информационное агентство TASR.

«Министр повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Калиняк добавил, что ЕС не должен пытаться заменить НАТО, в том числе через инициативы вроде создания единой европейской армии. Он подчеркнул, что союзники должны сосредоточиться на поддержке существующих оборонных механизмов и обеспечении коллективной безопасности.

Ранее KP.RU писал, что Россия рассматривает стремление Украины вступить в НАТО как угрозу своей безопасности. Президент РФ Владимир Путин отметил, что именно этот фактор стал одной из причин начала специальной военной операции.

