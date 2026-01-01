Президент Швейцарии назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий в истории страны

Глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер подтвердил, что на данный момент известно о гибели около 40 человек, еще порядка 115 пострадали, многие получили тяжелые травмы. По его словам, приоритетом для правоохранительных органов сейчас является установление личности погибших, чтобы их тела могли быть переданы семьям, этот процесс может занять несколько дней.