Президент Швейцарии назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий в истории страны

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана одной из самых страшных трагедий в истории страны, сообщает ТАСС.
В Швейцарии исключают версию теракта на курорте Кран-Монтана.
«Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили в нашей стране», — сказал он.
Ги Пармелен также сообщил, что государственные флаги Швейцарии на Федеральном дворце в Берне, в котором заседают правительство и парламент, приспущены на пять дней в знак траура по жертвам пожара.
Глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер подтвердил, что на данный момент известно о гибели около 40 человек, еще порядка 115 пострадали, многие получили тяжелые травмы. По его словам, приоритетом для правоохранительных органов сейчас является установление личности погибших, чтобы их тела могли быть переданы семьям, этот процесс может занять несколько дней.
Власти кантона Вале не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов.
Пожар в баре произошел в ночь на 1 января. По данным радиостанции Rhone FM, его причиной могло стать неосторожное обращение с пиротехникой.
Как сообщил ТАСС источник в профильных кругах, из-за трагедии под угрозой отмены оказалось проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту на трассах курорта Кран-Монтана. -0-
Читайте также:
МИД: белорусов нет среди пострадавших при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте В МИД Беларуси выразили соболезнования в связи с жертвами пожара на швейцарском курорте.