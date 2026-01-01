В МИД РФ обозначили приоритеты российского председательства в ОДКБ

Также, председательствуя в ОДКБ, Россия будет придавать важное значение развитию силовой компоненты организации. По словам Лаврова, предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. «Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности. Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их кооперация, реализация инновационного потенциала являются также нашими ориентирами», — добавил дипломат.