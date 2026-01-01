В МИД РФ обозначили приоритеты российского председательства в ОДКБ

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия намерена содействовать дальнейшей консолидации государств — членов ОДКБ, упрочению союзнических связей и углублению координации по ключевым международным проблемам. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в связи с началом председательства России в ОДКБ, которое опубликовано на сайте российского дипведомства.
«1 января 2026 года Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности и проведет свою вахту под девизом: “Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность”, — говорится в обращении.
Согласно заявлению, Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе продолжит работу по реализации инициатив завершившегося председательства Кыргызстана.
На фоне геополитической напряженности Россия ставит перед собой цель «дальнейшей консолидации государств — членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам», намерена продолжать курс на расширение сети контактов ОДКБ с государствами евразийского пространства и их интеграционными объединениями.
«Наши усилия будут сфокусированы на эффективном выполнении главной миссии организации — поддержании мира и стабильности в зоне ее ответственности, обеспечении благоприятных условий для безопасного развития и процветания государств — членов ОДКБ. Ни у кого не должно быть сомнений: мы не позволим допустить хаос в нашем общем доме», — подчеркнул глава МИД РФ.
Также, председательствуя в ОДКБ, Россия будет придавать важное значение развитию силовой компоненты организации. По словам Лаврова, предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. «Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности. Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их кооперация, реализация инновационного потенциала являются также нашими ориентирами», — добавил дипломат.
Кроме того, российская сторона намерена расширять инструментарий для совместного противодействия международному терроризму и экстремизму, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, с транснациональной организованной преступностью и незаконной миграцией.
«Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве организации», — заключил Сергей Лавров. -0-