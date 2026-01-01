США обвинили Китай в усилении напряженности

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Госдеп США в четверг на фоне масштабных учений КНР вокруг Тайваня призвали Пекин к диалогу и проявлению сдержанности.
«Военная активность и риторика Китая в отношении Тайваня и других в регионе без надобности усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать конструктивный диалог. Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с помощью силы или принуждения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.
В среду армия КНР сообщила о завершении масштабных учений вокруг Тайваня. Там отметили, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК, всегда находящиеся в состоянии повышенной боевой готовности, продолжат повышать уровень боевой подготовки, будут решительно разрушать замыслы сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и внешних вмешивающихся сил, а также непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).