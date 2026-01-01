Ahaber: глава турецкой разведки Калын провел встречу с Умеровым

Глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын в четверг принял в Анкаре секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил телеканал Ahaber.
По данным канала, стороны обсудили процесс украинского урегулирования и российско-украинские переговоры. Отмечается, что Калын и Умеров договорились продолжить взаимодействие Анкары и Киева в рамках действующих форматов.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.
Лавров также сообщил, что, несмотря на произошедшее, Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако подчеркнул, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Позже президент Белоруссии заявил, что недавняя атака дронов на резиденцию президента России могла быть направлена на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.